أسعار الأعلاف تواصل الزيادة.. واستقرار أسعار الدواجن والبيض

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأعلاف تواصل الزيادة بالأسواق، وارتفع سعر الطن 100 جنيه اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس.

ويتراوح متوسط سعر طن العلف بين 8450 و8550 جنيهًا مقابل 8450 جنيهًا، أمس، وفقا لقول السيد.

وكانت أسعار الأعلاف ارتفعت بين 250 جنيهًا و300 جنيه منذ أول أمس بالأسواق، نتيجة تراجع المعروض بالأسواق، بحسب ما ذكره رئيس الشعبة في وقت سابق.

وتنتج مصر نسبة لا تتعدى 15 إلى 20% من خامات الأعلاف التي يتم استهلاكها محليا، والباقي يتم استيراده، وفقا لما قاله محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن في وقت سابق لمصراوي.

وأضاف السيد، أن مواصلة ارتفاع أسعار الأعلاف تشير إلى زيادة أسعار الدواجن والبيض بالأسواق خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع دخول فصل الشتاء.

وأوضح السيد، أن في فصل الشتاء تزيد تكلفة التربية للدواجن بسبب ما تحتاجه المزارع من تدفئة وأمصال للطيور للمحافظة عليها من النفوق.

وذكر السيد، أنه لا بد من زيادة المساحة المخصصة لزراعة الذرة الصفراء إلى مليوني فدان في مصر، حتى يمكن مواجهة الارتفاعات المتتالية في الأعلاف الحالية.

وتبلغ مساحة زراعة الذرة الصفراء بمصر حاليًا 930 ألف فدان، وفقا لقول الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في وقت سابق.

وبحسب السيد، سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 28 جنيهًا بالمزرعة، وتباع للمستهلك بنحو 32 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي بالمزرعة إلى بين 32 و33 جنيهًا، لتصل للمستهلك بين 38 و39 جنيهًا.

وتراوح سعر الكتكوت إلى بين 11 و15 جنيهًا.

واستقر سعر كرتونة البيض اليوم بالأسواق ليتراوح 44 و45 جنيهًا بالمزرعة، وتصل في الأسواق إلى بين 49 و50 جنيهًا.

وتنتج مصر نحو 1.9 مليار طائر سنويًا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيًا بنحو 98%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 2%.