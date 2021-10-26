13 نوفمبر.. "شغلني" تنظم ملتقى توظيف للسيدات في مصر

كتبت منال المصري:

أعلنت منصة "شغلني" تنظيم ملتقى توظيفي للسيدات يوم 13 نوفمبر في مبنى الجريك كامبس بوسط القاهرة، حيث يتيح الملتقى العديد من فرص العمل المقدمة من كبرى الشركات العاملة بالسوق المحلي، بحسب بيان من المنصة اليوم الثلاثاء.

وقال عمر خليفة، الرئيس التنفيذي لمنصة "شغلني"، إن ملتقى شغلني التوظيفي للسيدات يعتبر فرصة للمرأة المصرية لتسهيل وصولها للمؤسسات والشركات والحصول على وظيفة مناسبة، مما سيساعد على تمكين المرأة ودمجها في سوق العمل بشكل أكبر لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

وأشار إلى أن المرأة في مصر تمثل ما يقرب من نصف إجمالي تعداد السكان في مصر، حيث بلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 14.3% من إجمالي قوة العمل (15 سنة فأكثر) مقابل 67.4% للرجال، كما بلغ معدل البطالة للإناث 17.7% مقابل 6% للذكور، وبلغت نسبة الإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 11.8% مقابل 63.4% للذكور.

وأوضح خليفة أن نسبة الإناث اللاتي يعملن عملا دائما وصلت إلى 88% مقابل 65% للذكور، وذلك طبقا لآخر إحصائيات القوى العاملة العام الماضي.

وذكر أن ملتقيات شغلني تتمتع بثقة كبيرة من كافة الأطراف في عملية التوظيف سواء من الشركات أو راغبي العمل، بدليل أعداد المشاركين المتزايدة في كل ملتقى، وستسعى المنصة بشكل أكبر لتوفير فرص عمل للمرأة خلال الفترة القادمة سواء من خلال ملتقيات التوظيف أو الموقع الإلكتروني.

وتدعم "شغلني" مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف وتسعى لضمان توافر فرص عمل متساوية بناءً على الجدارة والمؤهلات دون أي نوع من التمييز، وفقا لخليفة.

وكانت شغلني شاركت مع وزارة التضامن الاجتماعي و"حلم" في إقامة "ملتقى عزم للتوظيف الدامج" لتوفير فرص عمل لذوي الهمم، وتعاونت أيضاً مع مؤسسة مصر الخير في برنامج "الغارمين" لمساعدتهم على الالتحاق بسوق العمل.