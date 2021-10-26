إلغاء حالة الطوارئ يقفز بالبورصة 2.5% في منتصف تداولات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

قفز المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بعد نحو ساعتين من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 2.53%، إلى مستوى 11461 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.96%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.5%.

وقال سامح غريب رئيس قسم التحليل الفني بشركة جذور للسمسرة، لمصراوي، إن ارتفاع مؤشرات البورصة في بداية جلسة اليوم الثلاثاء إلى هذه المستوى يرجع إلى سببين أولهما انعكاس إعلان قرار إلغاء مد حالة الطوارئ بمصر أمس.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر صفحته على الفيسبوك، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، أمس الاثنين.



وذكر غريب، أن إلغاء مد حالة الطوارئ يعطي شعور لدى المستثمرين الأجانب بالاطمئنان أكثر، ويزيد الاستثمارات بالسوق المصري.

والسبب الأخر هو صعود سهمي البنك التجاري الدولي وحديد عز، ذات الوزن النسبي في المؤشر الرئيسي للبورصة منذ منتصف جلسة أمس، مشيرا إلى أنه مع إعلان قرار إلغاء مد حالة الطوارئ دفع السهمين إلى الارتفاع بشكل أفضل في بداية جلسة اليوم.

وارتفع سهم شركة حديد عز بعد ساعة من بداية تداولات جلسة اليوم إلى 4.93%، كما ارتفع سهم البنك التجاري الدولي إلى 2.17%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع EGX30 في نهاية تعاملات أمس الاثنين، بنسبة طفيفة بلغت 0.07%، إلى مستوى 11178 نقطة، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين المصريين.