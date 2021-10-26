محمد بن راشد يزور الجناح المصري في "إكسبو 2020 دبي"

شهد الجناح المصري المشارك بإكسبو 2020 دبي زيارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برفقة عدد من رموز وقيادات دولة الإمارات، وكان في استقباله الدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للجناح المصري بالمعرض.

اطلع الشيخ محمد بن راشد خلال جولته على محتويات الجناح والتى تشمل أقسام الطاقة والزراعة والصناعة والمشروعات المصرية والمبادرات التنموية العملاقة والتابوت الأثري للكاهن بسماتيك .

كما استمع إلى شرح عن التابوت وكيف يساهم وجوده في استكمال الفكرة التي يتم استعراضها في مجمل محتوى الجناح والتي يعبر عنها شعار مصر في "إكسبو ٢٠٢٠ دبي" وهو "مصر: عراقة تعزز المستقبل".

وأشار مغاوري إلى أن هذه الزيارة تأتي تتويجاً للاهتمام الكبير الذي يوليه الجانب الإماراتي للجناح المصري حيث سبق وأن قام عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالحكومة الإماراتية بزيارة الجناح المصري منذ الافتتاح وحتى اليوم وهو ما يعكس العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط شعبي البلدين الشقيقين.