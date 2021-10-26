قطاع الأعمال تعلن انتظام العمل بشركة سيد للأدوية

كتبت شيماء حفظي :

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، انتظام العمل بشركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، وذلك بعد قرار الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بإعادة العمل بالشركة اعتبارا من يوم الأحد 24 أكتوبر الجاري.

وكان مجلس إدارة شركة سيد للأدوية قد قرر تجميد العمل بالشركة اعتبارا من 11/10/2021 وحتى إشعار آخر، وذلك بعد امتناع العاملين عن العمل و تجمهرهم أمام مقر الإدارة اعتراضا على قرار الجمعية العامة للشركة بشأن نسبة الأرباح المنصرفة لهم عن العام المالي 2020-2021.

وقال عضو مجلس إدارة شركة سيد، لمصراوي سابقا، إن مفاوضات جرت مع ممثلي العمال لإعادة العمل في الشركة، دون أي تغيير في قيمة مكافأة الأرباح التي أقرت للعاملين.

وأوضح بيان الوزارة، أن إعادة تشغيل الشركة، تأتي في ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع عقد بمقر الشركة القابضة للأدوية بناء على طلب النقابة العامة للكيماويات يوم الخميس الماضي، وقد أثنت الشركة القابضة وشركة "سيد" على مبادرة النقابة العامة وممثلي العاملين لإعادة العمل بشركة "سيد".

شارك في الاجتماع الدكتور أشرف الخولى العضو المنتدب للشركة القابضة للأدوية، وعمرو حزين مستشار وزير قطاع الأعمال العام، وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات، والدكتور عمرو جاد العضو المنتدب لشركة سيد للأدوية ،وأحمد عاشور عضو مجلس النواب ، وممدوح عمارة رئيس اللجنة النقابية بشركة "سيد".

ووفقا للبيان، أكد الحاضرون على عودة الشركة للعمل بأقصى طاقة لتعويض أي فترات توقف، و تعهد الجميع بعدم إيقاف أي ماكينة إنتاج، وأن دائما سيكون الحوار والتفاوض الودي هو وسيلة التعبير عن أي مطالب.

وبحسب البيان، فإن الجمعيات العامة قد قررت صرف الحد الأقصى لنصيب العاملين في الأرباح والمقدر بـ 12% ، وذلك وفقا لقانون قطاع الأعمال العام وتعديلاته.