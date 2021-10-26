مباحثات لوزير البترول ونظيره اللبناني لمتابعة إجراءات وصول الغاز المصري

كتب- مصطفى عيد:

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني الذي يزور القاهرة مجددا بعد زيارته الأولى أوائل الشهر الحالي، وذلك في إطار التواصل المستمر بين مصر ولبنان بما يحقق سرعة نقل الغاز الطبيعي المصري إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة عبر الأردن وسوريا.



وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، أوضح الملا أن لقاءه بنظيره اللبناني يأتي استكمالا لمباحثات متابعة الإجراءات التنفيذية والخطوات التي تم اتخاذها للوصول بالغاز الطبيعي المصري إلى لبنان الشقيقة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التزام الدولة المصرية وحرص القيادة السياسية على دعم ومساندة الأشقاء اللبنانيين لتخطي أزمة الطاقة الحالية من خلال توفير إمدادات الغاز الطبيعي التي يحتاجونها.



وذكر الملا أنه تابع ونظيره اللبناني مجريات الاجتماعات المكثفة التي يعقدها المسئولون التنفيذيون بقطاع البترول والغاز في كلا البلدين عبر الفيديو كونفرانس للانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة باتفاقيات توريد الغاز الطبيعي والاتفاق على البرنامج الزمني لوصول الغاز.

وأكد وزير الطاقة والمياه اللبناني الاهتمام المشترك بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لوصول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان.

وقال إنه تم الاتفاق على إجراء المعاينة والتقييم لخط نقل الغاز الطبيعي الواصل بين سوريا ولبنان في إطار استكمال الترتيبات المطلوبة لتجهيز البنية الأساسية اللازمة لنقل الغاز من مصر.



وحضر اللقاء السفير اللبناني بالقاهرة علي الحلبي، ومستشار وزير الطاقة اللبناني، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ونائبه للعمليات المهندس يس أحمد، وأسامة مبارز وكيل وزارة البترول للمكتب الفني.