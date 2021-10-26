البورصة تصعد 1.3% في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.35%، إلى مستوى 11328 نقطة.
وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.17%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع EGX30 في نهاية تعاملات أمس الاثنين، بنسبة طفيفة بلغت 0.07%، إلى مستوى 11178 نقطة، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين المصريين.
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