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البورصة تصعد 1.3% في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:31 ص الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
البورصة تصعد 1.3% في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.35%، إلى مستوى 11328 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.17%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع EGX30 في نهاية تعاملات أمس الاثنين، بنسبة طفيفة بلغت 0.07%، إلى مستوى 11178 نقطة، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين المصريين.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI مبيعات المستثمرين

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