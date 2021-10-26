انخفاض سعر الجمبري وسمك المكرونة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 35 و50 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 30 جنيها، ليتراوح بين 90 و150 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و26 جنيها.

وبقي سعر كيلو البوري ثابتا بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.