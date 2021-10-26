Masrawy logo white

انخفاض سعر الجمبري وسمك المكرونة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:11 ص الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
انخفاض سعر الجمبري وسمك المكرونة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الأسماك في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 35 و50 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 30 جنيها، ليتراوح بين 90 و150 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و26 جنيها.

وبقي سعر كيلو البوري ثابتا بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

سوق العبور أسعار الأسماك المأكولات البحرية

الخبر التالى:

تراجع الكوسة والفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. 3 أيام ممطرة.. الأرصاد: انخفاض حرارة وشبورة حتى الأحد المقبل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا