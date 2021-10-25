قفزة غير مسبوقة.. تطور أسعار القمح عالميًا في 5 سنوات (جراف تفاعلي)

كتبت-ياسمين سليم:

تسجل أسعار القمح العالمية قفزة كبيرة منذ بداية العام ووصلت نسبة الزيادة 39% خلال نحو عام، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وتأتي الزيادة مدفوعة بانخفاض المحاصيل نتيجة ظروف مناخية في الدول الكبرى المنتجة مثل أمريكا وروسيا.

وفي نهاية تداولات الأسبوع الماضي سجلت العقود الآجلة لسعر القمح الربيعي في أمريكا 10 دولارات للبوشل (27.2 كيلو) وهو أعلى مستوى له منذ 2012.

وقبل نحو عام وشهر كان بوشل القمح يتداول عند 5.65 دولار والآن اقترب من 7.86 دولار للبوشل بارتفاع 39%.

لماذا ترتفع الأسعار؟

تسببت تغيرات مناخية في تصاعد درجات الحرارة والجفاف مما ضر المحاصيل في أمريكا الشمالية وروسيا، وهو ما أدى إلى نقص القمح حول العالم، بحسب بلومبرج.

ويأتي تراجع الإنتاج متزامنًا بتزايد الطلب العالمي على القمح بكل أنواعه.

وأشار تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية إلى أن المخزونات العالمية ستنخفض هذا العام بنسبة 18% لتكون عند أدنى مستوى لها في 5 سنوات.

ودفع تقرير وزارة الزراعة الذي صدر في بداية الشهر الجاري الأسعار لتحلق أكثر خلال الشهر، لتصل لمستويات قياسية.

ويوضح الجراف التالي تطور سعر القمح خلال 5 سنوات، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.