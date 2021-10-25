Masrawy logo white

قفزة غير مسبوقة.. تطور أسعار القمح عالميًا في 5 سنوات (جراف تفاعلي)

02:07 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
قفزة غير مسبوقة.. تطور أسعار القمح عالميًا في 5 سنوات (جراف تفاعلي)

أسعار القمح

كتبت-ياسمين سليم:

تسجل أسعار القمح العالمية قفزة كبيرة منذ بداية العام ووصلت نسبة الزيادة 39% خلال نحو عام، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وتأتي الزيادة مدفوعة بانخفاض المحاصيل نتيجة ظروف مناخية في الدول الكبرى المنتجة مثل أمريكا وروسيا.

وفي نهاية تداولات الأسبوع الماضي سجلت العقود الآجلة لسعر القمح الربيعي في أمريكا 10 دولارات للبوشل (27.2 كيلو) وهو أعلى مستوى له منذ 2012.

وقبل نحو عام وشهر كان بوشل القمح يتداول عند 5.65 دولار والآن اقترب من 7.86 دولار للبوشل بارتفاع 39%.

لماذا ترتفع الأسعار؟

تسببت تغيرات مناخية في تصاعد درجات الحرارة والجفاف مما ضر المحاصيل في أمريكا الشمالية وروسيا، وهو ما أدى إلى نقص القمح حول العالم، بحسب بلومبرج.

ويأتي تراجع الإنتاج متزامنًا بتزايد الطلب العالمي على القمح بكل أنواعه.

وأشار تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية إلى أن المخزونات العالمية ستنخفض هذا العام بنسبة 18% لتكون عند أدنى مستوى لها في 5 سنوات.

ودفع تقرير وزارة الزراعة الذي صدر في بداية الشهر الجاري الأسعار لتحلق أكثر خلال الشهر، لتصل لمستويات قياسية.

ويوضح الجراف التالي تطور سعر القمح خلال 5 سنوات، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

أسعار القمح انخفاض المحاصيل محاصيل القمح تغيرات مناخية

الخبر التالى:

الأزمات العالمية قد تطول سوق المحمول في مصر.. و20% زيادة متوقعة بالأسعار

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تقرير|الأزمات العالمية قد تطول سوق المحمول في مصر.. و20% زيادة متوقعة بالأسعار

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا