انخفاض في أسعار الدواجن.. وارتفاع الكتاكيت والأعلاف بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن البيضاء والبلدي شهدت انخفاضا اليوم الاثنين، بينما واصلت أسعار الكتاكيت ارتفاعها بالمزارع.

وبحسب السيد، تراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 28 جنيهًا بالمزرعة مقابل 29 جنيهًا أمس، وتباع للمستهلك بنحو 32 جنيهًا مقابل 33 جنيهًا.

كما انخفض سعر كيلو الدواجن البلدي بالمزرعة إلى بين 32 و33 جنيهًا مقابل 33 و34 جنيهًا أمس، لتصل للمستهلك بين 38 و39 جنيهًا.

وارتفع سعر الكتكوت إلى بين 11 و15 جنيهًا مقابل 11 و14 جنيهًا بالمزرعة أمس، وفقا لعبد العزيز السيد.

وكانت أسعار الكتاكيت صعدت في المزارع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها خلال الفترة منذ قبل موسم رمضان الماضي بالمزارع (أي نحو 7 أشهر)، بحسب ما قاله السيد في تصريحات سابقة.

واستقر سعر كرتونة البيض اليوم بالأسواق ليتراوح 44 و45 جنيهًا بالمزرعة، وتصل في الأسواق إلى بين 49 و50 جنيهًا.

وتنتج مصر نحو 1.9 مليار طائر سنويًا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيًا بنحو 97%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 2%.

من ناحية أخرى، قال عبد العزيز السيد، لمصراوي، إن متوسط أسعار الأعلاف ارتفعت بين 250 جنيهًا و300 جنيه للطن منذ يومين بالأسواق.

ووفقا لقول رئيس شعبة الدواجن، ارتفع متوسط سعر طن العلف إلى 8450 جنيهًا مقابل سعر يتراوح بين 8150 جنيهًا و8200 جنيه قبل الزيادة.

وتوقع السيد ارتفاعا في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق من جديد خلال الفترة المقبلة في ظل عودة ارتفاع الأعلاف في الوقت الحالي.

وأوضح أن تكلفة التربية سترتفع مع زيادة أسعار العلف ودخول فصل الشتاء وتكلفة التدفئة والأمصال لحماية الطيور من النفوق، مما سيدفع الأسعار بصفة عامة للارتفاع.

وأرجع السيد ارتفاع أسعار الأعلاف إلى تراجع المعروض بالأسواق نتيجة الزيادة في الأسعار العالمية.

وتنتج مصر نسبة لا تتعدى 15 إلى 20% من خامات الأعلاف التي يتم استهلاكها محليا، والباقي يتم استيراده، وفقا لما قاله محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن في وقت سابق لمصراوي.