القابضة الكيماوية: "راكتا للورق" تدرس خطة الاستشاري لتطوير الشركة خلال أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمصراوي، إن لجنة بالشركة العامة لصناعة الورق "راكتا"، التابعة لقطاع الأعمال، تدرس حاليا دراسة الاستشاري العالمي، بشأن تطوير الشركة واحتياجاتها التمويلية.

وأضاف مصطفى، أن لجنة الشركة ستعرض على مجلس الإدارة رأيها وتصوراتها وتوصياتها بشأن دراسة الاستشاري، ومتوقع أن تنتهي من ذلك خلال الأسبوع المقبل، تمهيدا لاتخاذ قرار بشأن تطوير الشركة.

وكانت الشركة أعلنت نتيجة دراسة الاستشاري الهندي، والتي أظهرت أن خطة تطوير راكتا للورق، تحتاج لتكلفة استثمارية بنحو 172.8 مليون دولار.

ووفقا لتصريحات سابقة لـ مصطفى، فإن ملامح الدراسة، تشير إلى وجود فرص لتطوير بعض المعدات وإحلال البعض الآخر بماكينات جديدة، لكن التقرير النهائي، سيحدد الاحتياجات التمويلية وإمكانية توفير هذا التمويل، بالإضافة إلى تحديد الشركاء المحتملين الذين يمكنهم التقدم بعروض لتنفيذ هذا المشروع.

وقالت شركة راكتا، في بيان للبورصة الأسبوع الماضي، إنه تم استلام التقرير النهائي للدراسة الفنية والمالية لتطوير خطوط إنتاج ومرافق الشركة، التي أجراها الاستشاري الهندي C2C ، والتي تنقسم لأربعة نقاط.

وأوضحت الدراسة، أن تطوير ماكينة 3 لإنتاج أوراق التغليف ذو الجرامات المرتفعة بطاقة إنتاجية 300 طن يوميا وباستهلاكات معيارية يؤدي إلى انخفاض تكلفة المنتج وارتفاع جودته سيتكلف 24.3 مليون دولار.

وسيتكلف استبدال ماكينات خط الإنتاج الثاني، بماكينة واحدة من طراز حديث مصممة لإنتاج أوراق التغليف بطاقة إنتاجية 200 طن يوميا وباستهلاكات معيارية مما يؤدي لانخفاض تكلفة الإنتاج وارتفاع جودته 17.7 مليون دولار.

وفي الخط الثالث، استبدال الماكينة رقم 4 بماكينة حديثة بطاقة إنتاجية 220 طن يوميا من الكرتون المغطى ويمكنها أيضا ويمكنها أيضا إنتاج الكرتون الفاخر لعبوات الأدوية وغيرها باستهلاكات معيارية مما سيؤدي لرفع جودة المنتج وانخفاض تكلفة الإنتاج ستكلف 26.1 مليون دولار.

وفي خط الإنتاج الرابع، خط إنتاج اللب البكر بطاقة إنتاجية 250 طن يوميا، لإنتاج ألواح اللب المبيض غير مبيض المجففة لاستخدامها كخامة لمصانع إنتاج الورق الصحي وكذا إنتاج الكرافت البكر عالي الجودة والمستخدم في تغليف المنتجات الغذائية والدوائية بتكلفة 102.7 مليون دولار.