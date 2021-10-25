بعد نجاح "إي فاينانس".. "برايم" تبدأ الترويج للطرح الخاص لشركة نادي غزل المحلة بالبورصة

كتبت – شيماء حفظي:

تستعد شركة برايم القابضة للاستثمار، لتنفيذ طرح حصة من أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة مطلع الشهر المقبل.

وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن الشركة تعمل حاليا في الطرح الخاص وبدأت الترويج له، وستبدأ إجراءات الطرح مطلع شهر نوفمبر على أقصى تقدير.

وأضاف ماهر، أن نجاح طرح شركة "إي فاينانس"، في البورصة، شجع على تنفيذ طرح غزل المحلة، خاصة وأن الحصة المقرر طرحها من رأس المال ليست كبيرة.

و"برايم" هي الشركة المسؤولة عن طرح شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم في البورصة.

وكانت شركة غزل المحلة لكرة القدم، حصلت على موافقة هيئة الاستثمار على قيمة الحصة العينية مقابل حق الانتفاع باسم شركة غزل المحلة، وجاري إثبات قيمة هذه الحصة في رأسمال الشركة الجديدة.

وتستهدف الشركة طرح حصة من أسهمها تصل إلى الثلثين، لزيادة رأس المال من خلال الاكتتاب لجمع 135 مليون جنيه.

وافتتح نادي غزل المحلة، طريق الشركات، وأصبح أول نادي كرة قدم يؤسس شركة مساهمة مستقلة في مصر، توافقًا مع قانون الرياضة الجديد، كما تعتزم هذه الشركة طرح حصة تقترب من نصف رأسمالها المقرر أن يكون 200 مليون جنيه في البورصة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبرايم، أن الطرح الأولي سيتضمن اكتتابًا خاصًا وعامًا، وسيتم إعلان تفاصيل الطرح خلال الشهر المقبل.

وقال ماهر في تصريحات سابقة لمصراوي، إن الاكتتاب الخاص قيمته نحو 37 مليون جنيه، وسيذهب أغلبه للمؤسسات، مشيرا إلى أن هناك 3 إلى 4 مؤسسات بينها جهة حكومية ستدخل في الاكتتاب الخاص، إضافة إلى مؤسسات أو شركات من مدينة المحلة، ثم يتم فتح الاكتتاب العام على باقي الحصة.

وتختص شركة غزل المحلة لكرة القدم، بكافة شئون نشاط كرة القدم، وإعطائها حق استغلال الاسم التجاري "نادي غزل المحلة" وحق الانتفاع بالاستاد وملاعب التدريب.