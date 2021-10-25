أسعار العدس تقفز 1800 جنيه للطن في السوق بسبب زيادة عالمية

كتبت-دينا خالد:

قال أحمد الباشا، رئيس شعبة الغلال في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار العدس الأصفر تشهد في الوقت الحالي ارتفاعًا ملحوظًا، بنسب تتراوح بين 10 و15%.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن سعر طن العدس ارتفع بنحو 1800 جنيه للطن خلال أسبوع ليصل إلى 18 ألف جنيه، وهو ما رفع سعر الجملة في سوق الغلال إلى 18 جنيهًا للكيلو.

وأرجع الباشا، ارتفاع أسعار العدس في الفترة الأخيرة إلى زيادة أسعاره عالميًا، واعتماد مصر على استيراد أغلب الاستهلاك من العدس.

وبحسب رئيس شعبة الغلال فإن مصر تستورد نحو 95% من استهلاكها من العدس، وبالتالي هذه الزيادات العالمية الكبيرة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.