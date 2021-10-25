Masrawy logo white

أسعار العدس تقفز 1800 جنيه للطن في السوق بسبب زيادة عالمية

11:23 ص الإثنين 25 أكتوبر 2021
أسعار العدس تقفز 1800 جنيه للطن في السوق بسبب زيادة عالمية

العدس

كتبت-دينا خالد:

قال أحمد الباشا، رئيس شعبة الغلال في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار العدس الأصفر تشهد في الوقت الحالي ارتفاعًا ملحوظًا، بنسب تتراوح بين 10 و15%.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن سعر طن العدس ارتفع بنحو 1800 جنيه للطن خلال أسبوع ليصل إلى 18 ألف جنيه، وهو ما رفع سعر الجملة في سوق الغلال إلى 18 جنيهًا للكيلو.

وأرجع الباشا، ارتفاع أسعار العدس في الفترة الأخيرة إلى زيادة أسعاره عالميًا، واعتماد مصر على استيراد أغلب الاستهلاك من العدس.

وبحسب رئيس شعبة الغلال فإن مصر تستورد نحو 95% من استهلاكها من العدس، وبالتالي هذه الزيادات العالمية الكبيرة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.

أسعار العدس غرفة القاهرة التجارية العدس سوق الغلال

الخبر التالى:

بعد نجاح "إي فاينانس".. "برايم" تبدأ الترويج للطرح الخاص لشركة نادي غزل المحلة بالبورصة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا