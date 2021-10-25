إي فاينانس: ندرس فرص الاستحواذ على شركة أو أكثر من قطاعات مختلفة

كتبت– شيماء حفظي:

قالت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية، إنها منفتحة على دراسة الاستحواذ على شركات قائمة في حال وجود فرص استثمارية تخلق قيمة مضافة لمساهمي المجموعة وتنعكس إيجابيا على قيمة السهم.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم الاثنين، أنها تدرس حاليًا فرص الاستثمار في شركة أو أكثر من قطاعات مختلفة، سيتم الإفصاح عنها حال وجود أي قرارات تتعلق بهذا الشأن.

وكان إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس"، قال إن شركته تدرس الاستحواذ على شركتين في السوق المحلي، مشيرا إلى أن نجاح طرح الشركة في البورصة، فتح مجالات كبيرة للعمل مع شركاء آخرين من خلال الاستحواذات والاندماجات.

وأشار إلى أن الشركة لديها خطة للتوسعات المستقبلية، سيتم تمويلها بنحو 2.3 مليار جنيه عوائد زيادة رأسمال الشركة مقابل بيع 10% من أسهمها ضمن عملية الطرح.

وطرحت إي فاينانس نحو 26.1% من رأسمالها في سوق المال كافتتاح للطروحات الحكومية منذ 2006، وهو أضخم طرح في البورصة المصرية، بقيمة 5,8 مليار جنيه ورأسمال قيمته 22,4 مليار جنيه.

وتم تغطية الطرح العام 61,4 مرة والخاص 6,8 مرة بإجمالي طلبات قيمتها 59,5 مليار جنيه، وفقا لبيانات البورصة.

وأشار سرحان إلى أن الشركة لديها فرص كبيرة للنمو، في إطار النمو المنتظر لهذا القطاع، حتى تمكنت من تحقيق إيرادات وصافي ربح خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري تساوي إجمالي ما حققته في 2020.

وتأسست شركة إي فاينانس، في عام 2005، كشركة مصرية متخصصة في تطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية، وهي أحد عمالقة قطاع التكنولوجيا المالية، والتي تحتكر القطاع المالي الحكومي بشكل شبه كامل.