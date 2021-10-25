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البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:17 ص الإثنين 25 أكتوبر 2021
البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.19%، إلى مستوى 11206 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الأحد، بنسبة بلغت 0.48%، إلى مستوى 11185 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة أسهم البورصة مشتريات المستثمرين

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