مشتريات محلية تصعد بالبورصة اليوم الأحد.. وسهم إي فينانس يواصل التحليق

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة بلغت 0.48%، إلى مستوى 11185 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.83%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.86%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 118.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 59.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 58.7 مليون جنيه.

وأغلق سهم شركة إي فاينانس بنهاية جلسة اليوم، على نسبة ارتفاع 10.33% ووصل سعر السهم إلى 23.17 جنيه مقابل سعر افتتاح 21 جنيها للسهم الواحد.

وتعتبر هذه الجلسة الثانية لتداول سهم شركة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية بعد الانتهاء من تنفيذ طرحه في البورصة الأربعاء الماضي.

وشهدت جلسة الأربعاء الماضي، عددا من الأحداث، بينها تداول الوافد الجديد للسوق، والذي يعد أكبر طرح في تاريخ البورصة، إضافة إلى قرار البورصة برفع حدود الإيقاف المؤقت على المؤشر العام للسوق ليصبح 10% بدلا من 5%.

كما تضمن القرار إيقاف مؤشر EGX100 لنهاية جلسة التداول عند هبوطه بنسبة 20% بدلا من 10% وذلك بدلا من النسب الحالية.

وأشارت البورصة إلى أن هذا القرار يأتي اتساقا مع تعديل الحدود السعرية على الأسهم ذاتها.