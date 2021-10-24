أسعار السكر الأبيض تعاود الارتفاع بالأسواق والطن يتخطى 10 آلاف جنيه

كتبت- شيرين صلاح:

قال متعاملون بسوق السكر إن سعر طن السكر الأبيض ارتفع بالأسواق خلال الأيام الماضية، بحوالي ألفي جنيه، ليتخطى سعر الطن 10 آلاف جنيه بالأسواق.

وبحسب حسن الفندي عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، فإن سعر طن السكر الأبيض ارتفع تدريجيا إلى 10500 جنيه مقابل 8200 جنيه خلال منتصف سبتمبر الماضي.

وذكر متعاملون سوق المواد الغذائية، أن لا يوجد مبرر لارتفاع السعر بالأسواق حاليا مع وفرة المعروض منه.

وبحسب يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية لمصراوي، فإن ارتفاع سعر الطن انعكس على سعر الكيلو بالأسواق.

وأضاف كاسب، أن سعر الكيلو ارتفع حاليا إلى بين 11 و12 جنيهًا مقابل 9.5 جنيه.

وكان سعر السكر الأبيض تراجع خلال منتصف أغسطس بين 400 و600 جنيه للطن بالأسواق، بعد طرح وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى كميات كبيرة من السكر بالأسواق، مما أدى إلى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار، وفقا لقول الفندي في وقت سابق.

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 و3.2 مليون طن سنويًا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، وتعوض الفارق من الاستيراد.

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600 جنيه تراجعًا في سعر طن السكر الأبيض بالأسواق

https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/9/14/2089461/600-