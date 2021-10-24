للمرة الرابعة.. مصر عضوا باللجنة التنفيذية لمنظمة مراقبي المعاشات

كتب- مصطفى عيد:

احتفظت مصر، ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية، للمرة الرابعة على التوالي بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة "IOPS" للفترة المقبلة 2022-2023، وذلك بعد فوزها في انتخابات اللجنة التنفيذية التي جرت لاختيار أعضاء اللجنة من بين ممثلي 77 دولة الأعضاء بالمنظمة.

وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الأحد، عقدت هذه الانتخابات أثناء الاجتماع السنوي للمنظمة والذي عقد افتراضيا بنهاية الأسبوع الماضي بمشاركة ممثلي الرقابة المالية برئاسة المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة.

وتعد المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة "IOPS" إحدى المنظمات التابعة لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي "OECD" التابعة للأمم المتحدة والمهتمة بكافة الأعمال والإجراءات الخاصة بالإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، وكيفية تطوير نظمها والوصول إلى أفضل الممارسات في هذا المجال

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن احتفاظ الهيئة بعضويتها في اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي صناديق التامين الخاصة والمعاشات "IOPS" يُعد تقديراً دولياً للهيئة يشير إلى اتساق ما تطبقه الرقابة المالية من إجراءات رقابية مع المبادئ الرقابية العالمية.

وأكد رئيس الهيئة أن لصناديق التأمين الخاصة أهمية قصوى لدى الاقتصاد الوطني حيث تعتبر أحد أوعية الادخار وتكوين الأموال للدولة المصرية، وأحد مصادر تمويل خطتها للتنمية من خلال توظيف استثمارات أموال الصناديق والتي بلغ إجماليها 85.6 مليار جنيه بنهاية عام 2020.

وأوضح أن صناديق التأمين الخاصة تقوم أيضا بدور تكميلي يدعم النظم القومية للتأمين الاجتماعي للدولة حيث تسهم في الحفاظ على مستوى المعيشة للمواطن بعد ترك العمل بسبب التقاعد لبلوغ سن المعاش أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم.

وذكر عمران أن الهيئة تتبنى في رقابتها لصناديق التأمين الخاصة- والتي تقدم تغطيات تأمينية اختيارية لقطاع عريض من العاملين بالدولة- أسلوب الرقابة على أساس الخطر للتأكد من توافر الاستقرار المالي للصندوق وقدرتها على مقابلة التزاماتها، ومتابعة صرف المزايا الواردة للمشتركين بها وفقا لأنظمتها.

كما يتضمن هذا الأسلوب متابعة السياسة الاستثمارية لتلك الصناديق ومدى توافقها من النسب المحددة باللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975، ومدى تطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة السليمة، بالإضافة إلى الالتزام بالتشريعات واللوائح الأساسية المنظمة لعمل كل صندوق تأمين، وفقا لعمران.

وأضاف عمران أن عدد صناديق التأمين الخاصة والمسجلة بالهيئة وصل في مصر إلى 686 صندوقا بنهاية عام 2020، ويناهز أعضائها عتبة الـ 5 ملايين مواطن سددوا اشتراكاتهم (متضمنة مساهمات للجهات التي يعمل بها أعضاء الصناديق) بنحو 10.5 مليار جنيه، وصرفت مزايا تأمينية لأعضائها تقدر بنحو 10 مليارات جنيه هذا العام في تأكيد لدورها الاجتماعي في توفير معاش تكميلي لأعضائها من المواطنين.

وقال رضا عبد المعطي إن المنظمة الدولية تضم في عضويتها 77 دولة على مستوى العالم، وتشكل اللجنة التنفيذية المختصة بإدارة شئون المنظمة من 12 عضوا من ضمنها مصر، وهي معنية بتنفيذ خطط المنظمة والمشروعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء.

وأضاف أن فوز مصر للمرة الرابعة على التوالي بعضوية اللجنة التنفيذية جاء تقديراً لدورها الفعال في تطوير الأنظمة والبنية التشريعية المتعلقة بأنشطة صناديق التأمين الخاصة وحماية حقوق المتعاملين معها، حيث بلغ حجم أصولها حوالي 102.3 مليار جنيه بنهاية عام 2020، وإجمالي المال الاحتياطي لها 96.6 مليار جنيه آخر المدة.