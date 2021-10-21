"طاقة عربية" تفتتح محطة طاقة شمسية بقدرة 6 ميجاوات في مزارع دينا

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة طاقة عربية، إحدى شركات مجموعة القلعة للاستشارات المالية، بدء تشغيل أحدث مشروعاتها لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة للقطاع الخاص في مصر، وهي محطة طاقة شمسية بقدرة 6 ميجاوات بمزارع دينا.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنه تم تمويل إنشاء هذه المحطة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) كجزء من حزمة تمويلية تصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي؛ بغرض التوسع في أعمال طاقة عربية في مجال الطاقة المتجددة.

وحضر الافتتاح آلان بيلو نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، وباكينام كفافي العضو المنتدب التنفيذي لشركة طاقة عربية، ورؤوف توفيق العضو المنتدب لمزارع دينا.

وتُعد مزارع دينا، التابعة أيضا لمجموعة القلعة، أكبر مزرعة متكاملة للإنتاج الحيواني والزراعي في مصر وأفريقيا، وفقا للبيان.

وقالت الشركة إن تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية يعد بمثابة انطلاقة مثالية لتعزيز مساعي الحكومة المصرية في ملف تنويع وتحرير مصادر الطاقة، فضلًا عن ذلك يؤدي المشروع دورًا رياديًا في تمهيد الطريق لشركات القطاع الخاص لتطوير مجال الطاقة المتجددة.

وقال آلان بيلو: "نحن فخورون للغاية بالشراكة مع مجموعة طاقة عربية لدعم خططها الطموحة للنهوض بالمشاريع الخضراء".

وقال العضو المنتدب لمزارع دينا: "نظرًا لكوننا أكبر مزرعة متكاملة للإنتاج الزراعي والحيواني في مصر وأفريقيا، فإننا نلمس تداعيات التغيرات المناخية بشكل مباشر. ولذا تعتبر مزارع دينا مشروعها لمحطة الطاقة المتجددة غاية في الأهمية".

وأضاف: "نحن لا نطمح لترشيد تكلفة استهلاك الكهرباء فحسب، بل نستهدف إلى الحد من بصمتنا الكربونية من خلال اعتمادنا على الطاقة النظيفة كمصدر بديل للطاقة. وتفتخر مزارع دينا بأن محطتها للطاقة الشمسية هي إحدى أكبر محطات الطاقة من نوعها في مجال الزراعة وتصنيع منتجات الألبان في أفريقيا".

وتابع: "كما نعتز بالتعاون مع فريق عمل طاقة عربية ونولي ثقة كبيرة في خبراتهم المتضافرة. فنحن على يقين من قدرة المجموعة لتلبية احتياجاتنا من الطاقة باستخدام حلول مبتكرة وموفرة ومصممة خصيصًا وفقًا لمتطلباتنا".

وقالت باكينام كفافي، العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة طاقة عربية: "نهدف سويًا إلى تطوير استراتيجية مشتركة لاختراق السوق المصري؛ خاصة عندما يتعلق الأمر بالترويج للطاقة النظيفة والمتجددة".

يذكر أن العقد المبرم بين مجموعة طاقة عربية ومزارع دينا ينص على أن تقوم الأولى بإنتاج الطاقة النظيفة وبإمداد الثانية بالكهرباء من خلال اتفاقية لشراء الطاقة، وبناءً عليه، ستقوم طاقة عربية ببيع إجمالي سعة الكهرباء التي يتم توليدها إلى مزارع دينا، بموجب اتفاقية شراء طاقة مدتها 25 عامًا.