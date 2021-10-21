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وزير قطاع الأعمال: تشغيل 6 فروع تجارة خارجية ضمن مشروع جسور في يناير

11:55 ص الخميس 21 أكتوبر 2021
وزير قطاع الأعمال: تشغيل 6 فروع تجارة خارجية ضمن مشروع جسور في يناير

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه سيتم تشغيل 6 فروع تجارة خارجية، ضمن مشروع جسور، في يناير المقبل.

وأطلقت الوزارة قبل أشهر، مشروع جسور، والذي سيصل بمنتجات مصر إلى 35 دولة من خلال 16 مركزا عالميا بالإضافة لفرعين في شرق أفريقيا سيتم افتتاحها من خلال شركة يتم تأسيسها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وكان من المقرر افتتاح أول ستة فروع من الفروع الخارجية في سبتمبر الماضي، لكن تأخرت هذه الخطوة.

وأوضح الوزير :"تأخرنا بعض الشيئ، وتم تأجيل الافتتاح إلى يناير المقبل، لكننا نسير في الأمور بشكل جيد"

وتستهدف وزارة قطاع الأعمال العام الترويج لـ 30 ألف منتج عبر كتالوج "جسور " خلال ستة شهور، بالتعاون مع 5 آلاف مصنع ومنتج.

وكانت الوزارة أطلقت منصة تجميع بيانات ومنتجات الشركات المصرية لوضعها في كتالوج "جسور" الذي تطبقه شركة النصر للاستيراد والتصدير.

ويوفر مشروع جسور، خدمة الشحن البحري لميناء العين السخنة – مومباسا، ويقدم حزمة من الخدمات اللوجيستية بما يسهل على صغار المصدرين للوصول بمنتجاتهم للأسواق الخارجية، إضافة للتخزين والتأمين والتمويل والتحصيل وإتاحة البيع بالتقسيط.

ووقعت الوزارة، بروتوكولات مع الغرف التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة و10 مجالس تصديرية وجهاز تنمية المشروعات الوطنية لدعم المبادرة من خلال تعريف الأعضاء في هذه الكيانات.

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال مشروع جسور القطاع الخاص

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