معيط: طرح 5 أو 6 شركات حكومية بالبورصة في العام المالي الحالي

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة عازمة على المضي في طرح حوالي 5 أو 6 شركات حكومية بالبورصة خلال العام المالي الحالي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأشار الوزير إلى حجم الإقبال على أسهم الطرح العام لشركة "إي. فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، والذي تم تنفيذه خلال الأيام الماضية بمشاركة صناديق استثمار دولية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، على نحو يعزز خطط الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

جاء في لقاء الوزير مع موراي روس الرئيس التنفيذي لأسواق رأس المال ببورصة لندن، وتشارلي ووكر رئيس الأسواق الأولية في البورصة، خلال زيارته الحالية للعاصمة البريطانية.

وأكد الوزير التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية بمختلف قطاعات الاقتصاد المصري، بما في ذلك سوق المال المصري لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام؛ بما يضمن استدامة وضع معدلات الدين العام للناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي، وخفضه لأقل من 90% خلال العام المالي الحالي، وبما يقل عن النسب المحققة في عدد من الدول الأوروبية.

وأوضح أن انضمام مصر لمؤشر "جي. بي. مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة بنهاية يناير المقبل، يعد شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، حيث تعد مصر إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا انضمت لهذا المؤشر.

وأضاف الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة بمختلف محاورها المالية والنقدية والاجتماعية، والإصلاحات الهيكلية على مدار السنوات الماضية جعلت الاقتصاد المصري أكثر صلابة وتماسكًا في مواجهة تداعيات أزمة كورونا ومكَّنته من الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية.

وذكر أن معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الماضي وصل إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المستهدف العودة لمستويات ما قبل جائحة كورونا وتحقيق معدل نمو 5.4% خلال العام المالي الحالي.

وقال الوزير إن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.

وأضاف أن ذلك يأتي بما يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئي، على ضوء رؤية مصر 2030، حيث نجحت مصر في إصدار أول طرح للسندات السيادية الخضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالي الماضي بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد 5.25%.

وأعرب الرئيس التنفيذي لأسواق رأس المال ببورصة لندن عن تقديره لحجم التعاون القائم بين بورصة لندن والحكومة المصرية، وتطلعه نحو المزيد من التعاون مع سوق المال المصري خلال الفترة المقبلة.

كما أعرب عن تقديره للإجراءات المصرية الطموحة لتحقيق التعافي المرن والأخضر من جائحة كورونا، ومنها إصدارات السندات الخضراء بما تمثله من أولوية مشتركة بين مصر والمملكة المتحدة لدعم المشروعات الخضراء.

وأوضح أن هذه الأولوية تأتي خاصة على ضوء استضافة المملكة المتحدة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "بجلاسجو" الشهر المقبل، واستضافة مصر لأعمال المؤتمر خلال العام المقبل.

وذكر بيان وزارة المالية أن اللقاء شهد التباحث حول آليات تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وبورصة لندن، بما يخدم أولويات الطرفين خلال الفترة المقبلة.