الدولار والتضخم يدفعان أسعار الذهب العالمية إلى الصعود.. فما القصة؟

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال الأيام القليلة الماضية بالبورصات حتى وصل سعر أوقية الذهب إلى مستوى 1890 دولارًا، وفقا لقول أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة "آي ماركتس" للاستشارات المالية في مصر، لمصراوي.

وبحسب وكالة رويترز، ارتفعت أسعار الذهب العالمية 1% خلال جلسة أمس الثلاثاء.

وأرجع معطي ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى عدة أسباب أولها تراجع سعر الدولار عالميًا، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم، مشيرا إلى أن أسعار الذهب ترتفع مع زيادة معدلات التضخم عالميًا.

وأوضح معطي، أنه مع زيادة التضخم يتجه الكثير إلى الذهب لشرائه كملاذ آمن.

وأضاف معطي، أن ارتفاع النفط ومشكلة سلاسل التوريد في العالم سبب في زيادة التضخم.

ووفقا لوكالة رويترز، أدى انخفاض الدولار وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لزيادة الذهب خلال جلسة أمس الثلاثاء بهذا المستوى.

وسجل مؤشر الدولار أدنى مستوى له في أسبوعين ، مما جعل السبائك أرخص بالنسبة للمشترين بالعملات الآخرى، بحسب الوكالة.

وتوقع معطي أن يتراجع مستوى الذهب إلى 1660 دولارًا للأوقية خلال نوفمبر المقبل، مع تخفيض الحزم التحفيزية تدريجيا شهريا حتى تتوقف نهائيًا منتصف 2022.

وفي سبتمبر الماضي، كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ في خفض التحفيز بحلول منتصف نوفمبر، بحسب وكالة رويترز.