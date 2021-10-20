كيف تطور إنتاج منجم السكري من الذهب خلال 2021؟ (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات شركة سنتامين الأسترالية، المستغلة لمنجم السكري للذهب في مصر، انخفاضاً في إنتاج المنجم من الذهب خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 19.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

ووفقا لتقرير صدر عن الشركة أمس، وصلت كمية إنتاج المنجم من الذهب خلال أول 9 أشهر من 2021 إلى نحو 307.8 ألف أوقية مقابل نحو 384.3 ألف أوقية خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتستهدف الشركة أن يصل إنتاج المنجم من الذهب خلال عام 2021 بأكمله إلى 415 ألف أوقية، وهو ما يعني انخفاض إجمالي الإنتاج بنسبة 8.3% مقارنة بإجمالي الإنتاج في عام 2020 والذي وصل إلى نحو 452.3 ألف أوقية.

ووصل إنتاج منجم السكري من الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 103.5 ألف أوقية مقابل نحو 128.2 ألف أوقية خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة تراجع 19.3%.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور إنتاج الذهب خلال عام 2021 بشكل ربع سنوي (بما في ذلك التوقعات في الربع الأخير) مقارنة بنفس الفترات من عام 2020، بحسب بيانات الشركة.