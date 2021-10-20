جلسة أول طرح حكومي: سهم إي فاينانس "يتألق" وتراجع مؤشرات البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

أنهى سهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية، تعاملات أول جلسة تداول له "متألقًا"، بينما تراجعت مؤشرات البورصة، في نهاية الجلسة التي شهدت أول طرح حكومي بسوق المال منذ سنوات.

وشهدت جلسة اليوم، عددا من الأحداث، بينها تداول الوافد الجديد للسوق، والذي يعد أكبر طرح في تاريخ البورصة، إضافة إلى قرار البورصة برفع حدود الإيقاف المؤقت على المؤشر العام للسوق ليصبح 10% بدلا من 5%.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة بلغت 0.56%، إلى مستوى 11132 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.72%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2%.

وأغلق سهم إي فاينانس، على نسبة ارتفاع 50.2% ووصل سعر السهم إلى 21 جنيها مقابل سعر افتتاح 13.98 جنيه للسهم الواحد.

وقرر مجلس إدارة البورصة المصرية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل حدود الإيقاف المؤقت على المؤشر العام للسوق ليصبح إيقاف التداول على السوق ككل عند هبوط مؤشر EGX100 بنسبة 10% بدلا من 5%، بحسب بيان من البورصة اليوم الأربعاء.

كما تضمن القرار إيقاف مؤشر EGX100 لنهاية جلسة التداول عند هبوطه بنسبة 20% بدلا من 10% وذلك بدلا من النسب الحالية.

وأشارت البورصة إلى أن هذا القرار يأتي اتساقا مع تعديل الحدود السعرية على الأسهم ذاتها.

وكان الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية أصدر قرارا في أغسطس الماضي برفع الحدود السعرية للأسهم إلى 20% خلال الجلسة الواحدة من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي (وذلك بدلا من 10%) مع تطبيق الإيقاف المؤقت عند 10% (بدلا من 5%).

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم، صافي بيع بقيمة بلغت 526.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 250.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 667.5 مليون جنيه.