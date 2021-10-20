تتصدرها "إي فاينانس".. أكبر 10 طروحات في تاريخ البورصة المصرية (جراف)

كتبت – شيماء حفظي:

تصدرت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية، قائمة أكبر 10 طروحات في البورصة المصرية، بعدما بلغت قيمة الطرح 5.8 مليار جنيه، وفقا لبيانات البورصة.

وطرحت الشركة الحكومية حصة تصل إلى 26.1% من رأسمالها، لتفتتح برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، وقفز سعر السهم بنحو 70% في أول جلسة تداول.

وكانت آخر الطروحات الحكومية في البورصة عام 2005، حين طرحت الحكومة الشركة المصرية للاتصالات، ثاني أكبر طرح في تاريخ البورصة – بقيمة 5.13 مليار جنيه.

وجاء ثالث أكبر الطروحات في البورصة، شركة إعمار للتنمية مصر والتي طرحت في 2015، بقيمة 2.28 مليار جنيه، والرابع شركة كونتكت المالية القابضة عام 2018 مقابل 2.17 مليار جنيه.

وتعد شركة تعليم التي طرحت في البورصة خلال العام الحالي، خامس أكبر طرح في البورصة، بقيمة 2.06 مليار جنيه، وفي المركز السادس طرح مجموعة طلعت مصطفى في 2007 بقيمة 2.05 مليار جنيه.

وفي المركز السابع، جاء طرح شركة ايديتا للصناعات الغذائية عام 2015، مقابل 2.01 مليار جنيه، وفي المرتبة الثامنة جاء طرح شركة بالم هيلز بقيمة 1.85 مليار جنيه في 2008، وبالمركز التاسع طرح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية - راميدا في 2019 مقابل 1.75 مليار جنيه.

وجاء طرح شركة سي أي كابيتال، في المركز العاشر بقائمة أكبر 10 طروحات بالبورصة، بقيمة 1.74 مليار جنيه، وأدرجت في البورصة عام 2018.