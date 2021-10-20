أسهم إي فاينانس تركب الصاروخ.. وقيمة الشركة تقفز إلى 2.3 مليار دولار

كتب- مصطفى عيد:

واصل سعر سهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، صعوده خلال أول جلسة تداول له اليوم الأربعاء بعد الانتهاء من تنفيذ طرحه في البورصة.

وارتفع سعر سهم الشركة حتى الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة بنسبة 62.73% مسجلا نحو 22.75 جنيه مقابل سعر فتح 13.98 جنيه وهو السعر الذي تم بيع السهم على أساسه خلال الطرح.

وقفزت بذلك القيمة السوقية إلى نحو 36.4 مليار جنيه وهو ما يعادل نحو 2.3 مليار دولار وذلك بعد أن كانت قيمتها قبل بداية الجلسة نحو 22.4 مليار جنيه بما يعادل نحو 1.4 مليار دولار.

وكان سعر السهم قفز بنسبة 38% في أول ربع ساعة من الجلسة.

وكانت الشركة طرحت خلال الأيام الماضية 26.1% من أسهمها في طرحين عام وخاص (وبلغت حصة العام منها 1.6% من أسهم الشركة)، حيث جمعت الشركة نحو 5.8 مليار جنيه مما يجعله أكبر طرح في البورصة المصرية منذ سنوات.

وتأسست الشركة في عام 2005، كشركة مصرية حكومية متخصصة في تطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية، وهي أحد عمالقة قطاع التكنولوجيا المالية، والتي تحتكر القطاع المالي الحكومي بشكل شبه كامل.