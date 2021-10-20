400 جنيه زيادة في سعر طن الحديد بشركتي عز والسويس للصلب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر طن الحديد بشركتى حديد عز والسويس للصلب 400 جنيه للطن بالأسواق، وفقا لقول أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وقال رئيس الشعبة، إن سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بشركة حديد عز ارتفع إلى 15 ألف جنيه، كما ارتفع سعر طن الحديد تسليم أرض بشركة السويس للصلب إلى 14900 جنيه.

وأضاف رئيس الشعبة، أن متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع حاليا يتراوح بين 14900 و15500 جنيه، ومتوسط سعر طن الحديد للمستهلك يتراوح بين 15400 و15700 جنيه.

وكانت مصانع الحديد أعلنت زيادة سعر الطن منذ الأحد الماضي بين 800 وألف جنيه للطن.

وارتفعت أسعار الحديد بالسوق المحلي، نتيجة صعود الخامات بالبورصات العالمية.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.