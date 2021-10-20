وفرة المعروض تهبط بأسعار الأرز 200 جنيه في الطن

كتبت- شيرين صلاح:

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز الأبيض والشعير تراجعت خلال الأيام الماضية بين 100 و200 جنيه للطن.

وأرجع شحاتة انخفاض الأسعار إلى نزول المحصول الجديد من الأرز إلى الأسواق، مما أدى إلى وفرة المعروض وتراجع الأسعار.

ويمتد موسم حصاد الأرز بمصر من شهر أغسطس إلى نهاية شهر أكتوبر.

ووفقا لقول شحاته، تراجع سعر طن أرز الشعير الرفيع إلى بين 3900 جنيه و4 آلاف جنيه، وانخفض سعر طن العريض بين 4300 و4400 جنيه، بانخفاض يتراوح بين 100 و200 جنيه.

وتراوح سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة بين 6 آلاف جنيه و6300 جنيه، وسعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة إلى بين 6900 و7500 جنيه، بتراجع بين 100 و200 جنيه للطن.

وكانت أسعار الأرز ارتفعت بين 350 جنيهًا و500 جنيه خلال الفترة الماضية قبل أن تعود وتتراجع مرة أخرى بالأسواق، وفقا لقول متعاملون بسوق الأرز في وقت سابق لمصراوي.