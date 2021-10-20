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البورصة تعدّل حدود وقف التداول في السوق.. ومؤشر "إيجي إكس 100" يهبط 5.7%

11:52 ص الأربعاء 20 أكتوبر 2021
البورصة تعدّل حدود وقف التداول في السوق.. ومؤشر "إيجي إكس 100" يهبط 5.7%

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

قرر مجلس إدارة البورصة المصرية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل حدود الإيقاف المؤقت على المؤشر العام للسوق ليصبح إيقاف التداول على السوق ككل عند هبوط مؤشر EGX100 بنسبة 10% بدلا من 5%، بحسب بيان من البورصة اليوم الأربعاء.

كما تضمن القرار إيقاف مؤشر EGX100 لنهاية جلسة التداول عند هبوطه بنسبة 20% بدلا من 10% وذلك بدلا من النسب الحالية.

وأشارت البورصة إلى أن هذا القرار يأتي اتساقا مع تعديل الحدود السعرية على الأسهم ذاتها.

وكان الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية أصدر قرارا في أغسطس الماضي برفع الحدود السعرية للأسهم إلى 20% خلال الجلسة الواحدة من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي (وذلك بدلا من 10%) مع تطبيق الإيقاف المؤقت عند 10% (بدلا من 5%).

وبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من جلسة تداول يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر الماضي.

ويأتي قرار البورصة اليوم تزامنا مع انخفاض مؤشر EGX100 بنسبة تجاوزت 5% دون إيقاف، لتصل نسبة التراجع في المؤشر حتى الساعة 11 و40 دقيقة إلى 5.71%، وهو بخلاف ما حدث في جلسة أمس حيث توقفت الجلسة نصف ساعة في نهايتها بعد انخفاض المؤشر بنسبة 5%.

كما يأتي القرار تزامنا مع بدء التداول على سهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بعد الانتهاء من طرحها خلال الأيام الأخيرة، حيث ارتفع سعر السهم بنحو 40% خلال أول ساعة من التداول مقتربا من مستوى 20 جنيها وذلك بعد أن افتتح الجلسة على سعر 13.98 جنيه.

البورصة المصرية إيجي إكس 100 الهيئة العامة للرقابة المالية مؤشر البورصة

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