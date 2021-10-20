صادرات مصر ترتفع 16% في سبتمبر إلى 2.5 مليار دولار

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال شهر سبتمبر من عام 2021 بنسبة 16%، لتبلغ 2 مليار و560 مليون دولار مقابل 2 مليار و212 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020 وبفارق 349 مليون دولار.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، قالت الوزيرة إن الواردات المصرية شهدت أيضاً خلال شهر سبتمبر الماضي تراجعاً ملموساً حيث بلغت 4 مليارات و914 مليون دولار مقابل 5 مليارات و297 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020 بنسبة تراجع 7%.

وأوضحت أن هذا التراجع مع زيادة الصادرات ساهم في تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجاري بنسبة 24%، حيث سجل 2 مليار و353 مليون دولار مقابل 3 مليارات و85 مليون دولار خلال شهر سبتمبر عام 2020 بفارق 732 مليون دولار.

وقالت جامع إن المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال شهر سبتمبر الماضي تأتي استكمالاً لمعدلات الزيادة التي تشهدها الصادرات السلعية المصرية منذ مطلع العام الجاري والتي بلغت نسبتها خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021 حوالي 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت أن ذلك يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.

وأشارت جامع إلى أن ذلك يأتي أيضا بعد إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية والذي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولا سنوياً.

وذكرت أن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال شهر سبتمبر الماضي تضمن الاتحاد الأوروبي بقيمة 739 مليون دولار مقابل 463 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 60%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 205 ملايين دولار مقابل 135 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 52%.

كما تضمن التوزيع الجغرافي لصادرات مصر خلال سبتمبر قارة أفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 171 مليون دولار مقابل 131 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 31%، والأسواق الأخرى بقيمة 686 مليون دولار مقابل 593 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 16%، بحسب الوزيرة.

وقالت جامع إن 10 قطاعات تصديرية شهدت صادراتها زيادة ملموسة خلال شهر سبتمبر من العام الجاري تضمنت قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 91 مليون دولار مقارنة بـ 52مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 76%.

وأضافت أن هذه القطاعات تضمنت أيضا قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 324 مليون دولار مقارنة بـ 242 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 34%، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 7 ملايين دولار مقارنة بـ 5 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 33%.

كما تضمنت هذه القطاعات قطاع المفروشات بقيمة 57 مليون دولار مقارنة بـ 45 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 26%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 176 مليون دولار مقابل 146 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 21%.

وشملت القطاعات التصديرية أيضاً قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 469 مليون دولار مقارنة بـ 396 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 18%، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 55 مليون دولار مقارنة بـ 49 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 11%.

وتضمنت القطاعات قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 107 ملايين دولار مقابل 97 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 11%، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 81 مليون دولار مقابل 74 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 9%، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 326 مليون دولار مقابل 306 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 6%.

وأشار التقرير إلى أن أكبر 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال شهر سبتمبر من العام الجاري تضمنت الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وإيطاليا، ومالطة، والإمارات العربية المتحدة، وإسبانيا، وبريطانيا وإيرلندا الشمالية، وليبيا، والسودان.

وذكر أن أكبر 10 دول مصدرة للسوق المصري خلال شهر سبتمبر من العام الجاري تضمنت الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، وروسيا، والهند، والإمارات، والسعودية، والبرازيل، والأرجنتين.