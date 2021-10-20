سهم "إي فاينانس" يقفز 38% في أول ربع ساعة تداول ويقترب من 20 جنيهًا

كتب- مصطفى عيد:

قفز سعر سهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية في أول ربع ساعة من أول جلسة تداول له اليوم الأربعاء بعد الانتهاء من تنفيذ طرحه في البورصة.

وارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 37.77% خلال أول 18 دقيقة من تعاملات اليوم مسجلا نحو 19.26 جنيه مقابل سعر فتح 13.98 جنيه وهو السعر الذي تم بيع السهم على أساسه خلال الطرح.

وكانت الشركة طرحت خلال الأيام الماضية 26.1% من أسهمها في طرحين عام وخاص (وبلغت حصة العام منها 1.6% من أسهم الشركة)، حيث جمعت الشركة نحو 5.8 مليار جنيه مما يجعله أكبر طرح في البورصة المصرية منذ سنوات.