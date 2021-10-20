ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة طفيفة بلغت 0.01%، إلى مستوى 11196 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.16%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%.

وكانت إدارة البورصة قررت إيقاف التعاملات في السوق لمدة نصف ساعة خلال جلسة أمس الثلاثاء.

وقالت البورصة في بيان لها أمس، إنه تقرر إيقاف جلسة التداول الموافق 19/10/2021 لمدة نصف ساعة وذلك بسبب إنخفاض مؤشر EGX 100 EWI بنسبة 5%.

وكشف محللون بسوق المال، لمصراوي، أسباب التراجع الكبير في الأسهم، خلال تعاملات جلسة أمس، ما أدى إلى الإغلاق.

وقالت مصادر بسوق المال، إن هيئة الرقابة المالية أصدرت قرارا بوقف 3 أكواد لثلاثة من كبار المستثمرين المتعاملين بالسوق، و"هو ما يعد إجراءً عنيفا وله تأثير سلبي على المتعاملين وبالتالي على السوق بشكل عام".