أول الطروحات الحكومية.. البورصة تطلق التداول على سهم "إي فاينانس"

مساعد وزير المالية: ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة أقل من ضريبة

كتبت-شيماء حفظي:

بدأت البورصة المصرية اليوم الأربعاء التداول على سهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وطرحت شركة إي فاينانس حصة تصل إلى 26.1% من رأسمالها في السوق مقابل نحو 5.8 مليار جنيه.

وقال محمد فريد رئيس البورصة إن هذا الطرح يعد أول طرح حكومي منذ فترة طويلة، وهو الطرح الثالث لهذا العام.

وأضاف أن التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية هو مجال واعد في الدول.

وأوضح أن الطلب من المستثمرين غير المصريين كان كبيرا وظهر في زيادة نسبة الأسهم المطروحة.

وقال إبراهيم سرحان رئيس شركة إي فاينانس إن الطرح الأضخم الذي نفذته الشركة كان بمساعدة البورصة والمستثمرين الذين نعدهم بأن يكون السهم فرصة جيدة لهم.

وتأسست الشركة في عام 2005، كشركة مصرية متخصصة في تطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية، وهي أحد عمالقة قطاع التكنولوجيا المالية، والتي تحتكر القطاع المالي الحكومي بشكل شبه كامل.