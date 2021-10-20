Masrawy logo white

أول الطروحات الحكومية.. البورصة تطلق التداول على سهم "إي فاينانس"

10:10 ص الأربعاء 20 أكتوبر 2021
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتبت-شيماء حفظي:

بدأت البورصة المصرية اليوم الأربعاء التداول على سهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وطرحت شركة إي فاينانس حصة تصل إلى 26.1% من رأسمالها في السوق مقابل نحو 5.8 مليار جنيه.

وقال محمد فريد رئيس البورصة إن هذا الطرح يعد أول طرح حكومي منذ فترة طويلة، وهو الطرح الثالث لهذا العام.

وأضاف أن التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية هو مجال واعد في الدول.

وأوضح أن الطلب من المستثمرين غير المصريين كان كبيرا وظهر في زيادة نسبة الأسهم المطروحة.

وقال إبراهيم سرحان رئيس شركة إي فاينانس إن الطرح الأضخم الذي نفذته الشركة كان بمساعدة البورصة والمستثمرين الذين نعدهم بأن يكون السهم فرصة جيدة لهم.

وتأسست الشركة في عام 2005، كشركة مصرية متخصصة في تطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية، وهي أحد عمالقة قطاع التكنولوجيا المالية، والتي تحتكر القطاع المالي الحكومي بشكل شبه كامل.

البورصة المصرية شركة إي فاينانس الاستثمارات المالية محمد فريد

الخبر التالى:

ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
868

إصابات اليوم

43

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

320207

إجمالي الإصابات

18058

إجمالي الوفيات

270193

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر|الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا