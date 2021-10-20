تراجع الكوسة والفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الكوسة والفلفل الرومي البلدي 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
وارتفع سعر كيلو الكانتلوب جنيها واحدا، اليوم، ليتراوح بين 5 و8 جنيهات.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه.
البطاطس 5 جنيهات و7.5 جنيه.
البصل بين 2 و 3.5 جنيه.
الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الكانتلوب بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.
الجوافة بين 3 و6 جنيهات.
الرومان بين 4 و7 جنيهات.
المانجو الزبدية بين 17 و21 جنيها.
المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.
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