مصادر: 3 بنوك يتقاسمون رأسمال صندوق دعم شركات التكنولوجيا المالية

كتبت-منال المصري:

كشفت مصادر مصرفية إن التحالف البنكي المكون من 3 بنوك الذين يعتزمون إطلاق صندوق لدعم رؤوس أموال شركات التكنولوجيا المالية الناشئة الشهر الجاري، يتقاسمون بالتقريب رأسمال الصندوق، والبالغ مليار جنيه.

وأعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي أن 3 بنوك هي الأهلي ومصر والقاهرة يعتزمون إطلاق صندوق دعم رؤوس أموال شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في أكتوبر الجاري، برأس مال مليار جنيه مصري كحد أدنى، مع إمكانية مساهمة أية بنوك أو مؤسسات مالية أخرى ترغب في المشاركة، وذلك بالتوافق مع ما قامت به قطاعات البنك المركزي المعنية من دراسات مستفيضة.

وتأتي مشاركة البنوك في هذا الصندوق من منطلق إيمانهم بأهمية مواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والذي يعد مستقبل الصناعة المصرفية والمالية في مصر والعالم بحسب المركزي.

وأوضحت المصادر أن حصة بنكي الأهلي ومصر في رأسمال الصندوق تزيد بشكل قليل عن حصة بنك القاهرة ولكن الصندوق سيكون دوره توفير التمويل اللازم للشركات الناشئة مقابل حصة من رأسمال دون إضافة أعباء نسبة من الفائدة على الإقراض.

ويهدف إنشاء الصندوق إلى رعاية المواهب الشابة لكونها الاستثمار الواعد للمستقبل والقادر على تحقيق العديد من المكاسب للسوق المصري، وذلك نظرا لما تمتلكه مصر من كوادر شابة متميزة في مختلف المجالات وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية.

ويهدف أيضا الى تهيئة البيئة المناسبة لتقديم تطبيقات مبتكرة في هذا المجال، مما يساعد على رفع معدلات الشمول المالي وتحقق أهداف الدولة المصرية بالتحول الرقمي المستهدف كجزء من رؤية مصر2030، وبرؤية طموحة ليصبح أكبر صندوق على المستوى الإقليمي في مجال التكنولوجيا المالية.

ومن المقرر أن يعمل الصندوق على توجيه الاستثمارات إلى شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، سواء كانت هذه الشركات محلية أو دولية تعتزم إطلاق أعمالها داخل السوق المصري.

كما يهدف الصندوق إلى تهيئة البيئة المناسبة لاجتذاب ورعاية المواهب، وتوطينها بالسوق المصري والعمل على تمكين المزيد من تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة القادرة على تقديم وتوصيل الخدمات المصرفية والمالية إلى كافة فئات المجتمع بشكل أكثر سهولة، وأقل تكلفة، كخطوة هامة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية عربيا وأفريقيا.