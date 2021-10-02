"ايتيدا" تشارك في قمة “تكني" للتكنولوجيا وريادة الأعمال” بمكتبة الإسكندرية

كتب- علاء حجاج:

شارك اليوم عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" في فعاليات افتتاح النسخة السابعة من قمة “تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال” والمنعقدة بمكتبة الإسكندرية، تحت رعاية وحضور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام بدءًا من اليوم وحتى ٤ أكتوبر الجاري.

وقال محفوظ إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة مستمرة في رعاية رواد الأعمال المبتكرين ودعم الشركات الناشئة وبقوة حيث نسعى إلى إنشاء مركز إبداع تكنولوجي في كل محافظة لتقديم كافة أشكال الدعم والتدريب المتخصص وتضم معامل تكنولوجية متخصصة في البرمجيات والأنظمة المدمجة وتصميم الإلكترونيات، وحاضنات تكنولوجية للأعمال، ومساحات عمل مشتركة للشركات الناشئة.

مشيرا الى مضاعفة عدد المتدربين في المجالات التكنولوجية هذا العام، حيث قامت الهيئة بتدريب وتخريج 65 ألف شاب وشابة من مبادرة "مستقبلنا رقمي" وذلك في التخصصات الأكثر طلبا بسوق العمل ومنها تحليل البيانات، وتطوير المواقع الالكترونية، والتسويق الرقمي.

وبحسب محفوظ فإن الشركات الناشئة المصرية نجحت في جذب استثمارات تقدر بقيمة 400 مليون دولار خلال عام 2021 حتى الآن، بما يعكس ازدياد ثقة المستثمرين في حلول رواد الأعمال المصريين وابتكاراتهم التكنولوجية

وعلى صعيد تحفيز صناديق الاستثمار للعمل في مصر، أشار محفوظ أن الهيئة تقوم بتنظيم ورعاية الفعاليات العالمية المتخصصة في ربط وتشبيك المستثمرين بمؤسسي الشركات التكنولوجية الناشئة المصرية، وكذلك دعهم في المعارض الدولية مثل "ويب سميت" بالبرتغال و"سي إي إس" بأمريكا لتسويق منتجاتهم وحلولهم الابتكارية بالخارج وتعزيز قدرتهم في خلق شراكات دولية والتعرف على احتياجات الأسواق الخارجية.

وصرح محفوظ بأن الهيئة تسعى إلى وضع حلول جذرية للمشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات الناشئة سواء في مرحلة التأسيس أو التى تعرقل ضخ الاستثمارات في هذه الشركات، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى تعديلات تشريعية وبالتعاون مع مجموعة عمل تضم ممثلين من عدد من الجهات الحكومية والخاصة، حيث وجه محفوظ رواد الأعمال بضرورة تأسيس شركاتهم بنظام المساهمة وهو النظام الأفضل لنماذج أعمالهم وذلك أفضل اهم من نظام الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وأضاف محفوظ أن الهيئة انتهت من صياغة استراتيجية خمسية ودراسة متكاملة بالتعاون مع شركة استشارية عالمية بهدف تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية والانطلاق عالميًا، وذلك من خلال تشجيع وجذب المزيد من صناديق الاستثمار ورؤوس الأموال والتمويلات في الشركات الناشئة المصرية ومساعدتهم على اختراق الأسواق.