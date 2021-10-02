ارتفاع جديد لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس بنحو جنيهين للجرام.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 773 جنيهًا مقابل 771 جنيهًا أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 663 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 883 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6184 جنيهًا.

وعالميا، صعدت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.23% في نهاية تعاملات أمس- آخر جلسات الأسبوع-، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وارتفع سعر أوقية الذهب إلى 1760.9 دولار بنهاية تداولات أمس.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.