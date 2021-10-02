Masrawy logo white

ارتفاع جديد لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت

12:58 م السبت 02 أكتوبر 2021
ارتفاع جديد لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس بنحو جنيهين للجرام.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 773 جنيهًا مقابل 771 جنيهًا أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 663 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 883 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6184 جنيهًا.

وعالميا، صعدت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.23% في نهاية تعاملات أمس- آخر جلسات الأسبوع-، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وارتفع سعر أوقية الذهب إلى 1760.9 دولار بنهاية تداولات أمس.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب جرام الذهب غرفة القاهرة التجارية عيار 21 عيار18

الخبر التالى:

بعد تحديث الأفلام.. إطلاق أول عرض للصوت والضوء بمعبد أبو سمبل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
738

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

809

متعافون اليوم

303783

إجمالي الإصابات

17294

إجمالي الوفيات

256467

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| المدارس يوم السبت.. 15 توجيها من محافظ القاهرة بينها الوقاية من كورونا وسد عجز المعلمين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا