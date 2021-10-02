Masrawy logo white

تعرف على أسعار السمك خلال تعاملات اليوم في سوق العبور

10:51 ص السبت 02 أكتوبر 2021
تعرف على أسعار السمك خلال تعاملات اليوم في سوق العبور

أسعار السمك

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر كيلو المكرونة السويسي خلال تعاملات اليوم السبت، ليتراوح بين 40 و50 جنيهًا، وهو نفس أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وظل سعر كيلو السمك البلطي، ثابتا، عند مستوى أمس، ليتراوح بين 21 و24 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البوري بين 40 و50 جنيهًا، وهي نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح اليوم بين 30 و120 جنيهًا، وزاد سعر كيلو الجمبري الصغير، 5 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 90 و170 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيهًا و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.1

أسعار السمك سوق العبور السمك المكرونة السمك البلطي

الخبر التالى:

تعرف على الخدمات والمنتجات التي تقدمها البنوك لذوي الإعاقة لأول مرة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
738

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

809

متعافون اليوم

303783

إجمالي الإصابات

17294

إجمالي الوفيات

256467

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر.. الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر احتفالية يوم القضاء المصري

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا