مواد البناء: حديد المصريين ترفع أسعار الحديد ألف جنيه للطن بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن شركة حديد المصريين رفعت سعر الطن بنحو ألف جنيه بالأسواق.

ووفقا لقول الزيني، فإن سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بحديد المصريين ارتفع إلى 15500جنيه، بزيادة قدرها ألف جنيه للطن عن السابق.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بالمصانع الاستثماري متمثلة في "عياد والعشري ومصر إستيل ومصر المعادي" يتراوح بين 15 ألف جنيه و15200جنيه، بزيادة قدرها 800 جنيه عن السعر السابق.

ويتراوح متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع حتى الآن بين 15 ألف جنيه و15500 جنيه، ومتوسط سعر طن الحديد للمستهلك بين 15500 جنيه و16 ألف جنيه، وفقا لقول الزيني.

وكانت مصانع الحديد أعلنت زيادة سعر الطن منذ الأحد الماضي بين 800 وألف جنيه للطن.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.