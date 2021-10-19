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76 مليار دولار حصيلة مصر من 5 مصادر للنقد الأجنبي العام الماضي (جراف)

03:58 م الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
76 مليار دولار حصيلة مصر من 5 مصادر للنقد الأجنبي العام الماضي (جراف)

البنك المركزي

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض إجمالي حصيلة تدفقات النقد الأجنبي لمصر من 5 مصادر أساسية للعملات الأجنبية خلال العام المالي الماضي بنسبة 1.5% بما يعادل نحو 1.2 مليار دولار وذلك مقارنة بما كانت عليه هذه التدفقات في عام 2019-2020.

ووفقا لبيان البنك المركزي بشأن أداء ميزان المدفوعات الصادر مؤخرا، وصلت حصيلة النقد الأجنبي من هذه المصادر الخمسة إلى نحو 76.1 مليار دولار خلال عام 2020-2021 مقابل نحو 77.3 مليار دولار في عام 2019-2020.

وتتضمن المصادر الخمسة المذكورة تحويلات العاملين المصريين في الخارج، والصادرات، وقناة السويس، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الخمسة خلال العام المالي الماضي مقارنة بما كانت عليه في العام قبل الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي.

البنك المركزي النقد الأجنبي العملات الأجنبية ميزان المدفوعات

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