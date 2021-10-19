"إي فاينانس" تعتزم استخدام 2.2 مليار جنيه من حصيلة الطرح لزيادة رأسمالها

كتبت- منال المصري:

قال محمود حسني، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي في شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إن الشركة تعتزم استخدام 2.2 مليار جنيه من حصيلة طرح حصة منها في البورصة، لزيادة رأسمالها.

طرحت الحكومة حصة تصل إلى 26.1% من رأس مال الشركة المملوكة لها، بعدد أسهم 417.8 مليون سهم، بسعر 13.98 جنيه للسهم على شريحتين (عام و خاص) وبقيمة إجمالية 5.84 مليار جنيه.

وقال حسني لمصراوي على هامش قمة أسواق المال اليوم الثلاثاء، إن باقي حصيلة الطرح ستكون من نصيب بقية المساهمين في الشركة.

وسيتم التداول على سهم الشركة في جلسة غدًا الأربعاء، دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال تلك الجلسة فقط ويكون سعر الفتح (السعر المرجعي) هو سعر تنفيذ الطرح البالغ 13.98 جنيه للسهم وعلى أن يتم التداول اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية.

وتأسست الشركة في عام 2005، كشركة مصرية متخصصة في تطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية، وهي أحد عمالقة قطاع التكنولوجيا المالية، والتي تحتكر القطاع المالي الحكومي بشكل شبه كامل.