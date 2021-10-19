نائب رئيس اريكسون: مصر جاهزة لطرح تقنية الجيل الخامس

دبي- علاء حجاج:

قال شفيق طرابلسي نائب الرئيس ورئيس وحدة الشبكات في شركة إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا، إن هناك فرص لتسويق تقنيات الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإن معرض جيتكس دبي فرصة جيدة لاستعراض استخدامات هذه التقنية.

وأضاف طرابلسى فى تصريحات خاصة لمصراوي، على هامش فعاليات معرض جيتكس دبي، أن أسواق منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر، متأهبة لتقنية الجيل الخامس، والتي تعمل حاليا على تجهيز الترددات والرخص الخاصة بطرح هذه التقنية.

وبحسب طرابلسى فإن اريكسون تتعاون مع الحكومة المصرية في إطار استشاري خاصة بتقنيات الاتصالات، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات التقنية بالعاصمة الجديدة بالتعاون مع عدد من الشركات المصرية.

ويرى نائب رئيس اريكسون بالشرق الأوسط، أن السوق المصري جاهز لاستقبال تقنية الجيل الخامس، وخاصة أنها تكنولوجيا متطورة تمنح قطاع الاتصالات قدرة على استخدام ترددات جديدة غير مستغلة وهو الأمر الذي يمنح ميزة جديدة للاقتصاد المصري، وتحسن من الخدمات التي يتلقاها المستخدم المصري، كذلك ستفتح لمصر فرص استثمارية جديدة.

وقال "نأمل أن يتم منح ترددات الجيل الخامس بسعر مناسب، الأمر الذي يساعد شركات الاتصالات في تحسين خدماتها"، واستدل على ذلك بالآليات التي اتبعتها السعودية في طرح الترددات بأسعار مناسبة وهو الأمر الذي ساعد شركات الاتصالات في تحسين خدماتها، والآن السعودية ضمن أفضل 10 دول بالعالم في سرعات الإنترنت مقابل ترتيب متأخر نسبيا منذ 3 سنوات تقريبا.

وعن اتباع مصر لسياسة بناء الأبراج التشاركية لشبكات المحمول، قال إن هذا نموذج عمل معمول به في عدة أسواق من العالم، ولكن يجب أن يضمن تنظيم الاتصالات حرية مشغلي المحمول في اختيار التكنولوجيا المستخدمة في تشغيل الشبكة بالبرج، بحيث تستمر المنافسة بين مختلف المشغلين في السعي نحو الحصول على أفضل التكنولوجيات في تقديم الخدمة عبر برج المحمول.