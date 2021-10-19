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الصندوق السيادي: إعلان التحالف الفائز بتطوير مجمع التحرير نهاية أكتوبر

01:37 م الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
الصندوق السيادي: إعلان التحالف الفائز بتطوير مجمع التحرير نهاية أكتوبر

قمة أسواق المال

كتبت- منال المصري:

تصوير- هاني رجب:

قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إنه سيتم الإعلان عن التحالف الفائز بتطوير مبنى مجمع التحرير نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وأضاف سليمان، خلال كلمته في الجلسة الثالثة لقمة أسواق المال اليوم الثلاثاء التي أدارها شريف سامي الرئيس غير التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن الصندوق تسلم مبنى مجمع التحرير في نهاية شهر مايو الماضي بعد إخلائه تماما.

وذكر أنه تم إعداد كافة الدراسات الخاصة بالمجمع والتي تشمل إجراء 3 آلاف عينة للخرسانة والمبنى والسلامة الإنشائية للمجمع وأماكن انتظار السيارات.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت في وقت سابق لمصراوي، إن 4 تحالفات من المستثمرين العرب والمصريين تقدموا لإدارة مجمع التحرير بالشراكة مع الحكومة المصرية، وسيتم النظر في الطلبات المقدمة من المستثمرين قريبا.

وكان صندوق مصر السيادي دشن أولى الخطوات التنفيذية لتطوير وتأهيل مجمع التحرير عبر الانتهاء من مذكرة المعلومات وعرضها على المستثمرين والمطورين الأجانب والمحليين، بحسب بيان من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في أبريل الماضي.

قمة أسواق المال تطوير مجمع التحرير صندوق مصر السيادي أيمن سليمان

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