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سليمان: صندوق مصر السيادي يخطط للمشاركة في تدشين صندوقين جديدين

01:34 م الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
سليمان: صندوق مصر السيادي يخطط للمشاركة في تدشين صندوقين جديدين

مؤتمر قمة أسواق المال

كتبت- منال المصري:

قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق يخطط للمشاركة في تدشين صندوقين جديدين أحدهما متخصص في التعليم، والآخر في التصنيع وسلاسل التوزيع.

وأضاف سليمان، في كلمته خلال مؤتمر "قمة أسواق المال" اليوم الثلاثاء، أن الصندوق السيادي لديه 4 صناديق فرعية في الرعاية الصحية، والخدمات المصرفية، والبنية الأساسية، والسياحة.

وذكر أن رحلة الصندوق السيادي بدأت على 3 مراحل الأولى تأسيس الصندوق، والثانية تحديد الأولويات الاستثمارية، والثالثة تحديد أنواع المجالات الاستثمارية لمخاطبة العالم بها.

قمة أسواق المال صندوق مصر السيادي أيمن سليمان

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