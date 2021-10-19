سليمان: صندوق مصر السيادي يخطط للمشاركة في تدشين صندوقين جديدين

كتبت- منال المصري:

قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق يخطط للمشاركة في تدشين صندوقين جديدين أحدهما متخصص في التعليم، والآخر في التصنيع وسلاسل التوزيع.

وأضاف سليمان، في كلمته خلال مؤتمر "قمة أسواق المال" اليوم الثلاثاء، أن الصندوق السيادي لديه 4 صناديق فرعية في الرعاية الصحية، والخدمات المصرفية، والبنية الأساسية، والسياحة.

وذكر أن رحلة الصندوق السيادي بدأت على 3 مراحل الأولى تأسيس الصندوق، والثانية تحديد الأولويات الاستثمارية، والثالثة تحديد أنواع المجالات الاستثمارية لمخاطبة العالم بها.