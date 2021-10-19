دون تغيير الأرباح.. مفاوضات لإعادة تشغيل مصنع سيد للأدوية مطلع الأسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

قال أشرف سالم، عضو مجلس إدارة شركة سيد للأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام، إن هناك مفاوضات مع العمال لإعادة العمل في الشركة بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

وعلى مدار الأيام الماضية، أعلن عمال الشركة في مقرها الرئيسي بالهرم، إضرابهم عن العمل اعتراضًا على تخفيض مكافأة الأرباح، وقررت وزارة قطاع الأعمال تجميد العمل في الشركة لأجل غير مسمى.

وأوضح سالم، في تصريحات لمصراوي، أن التفاوض مع العمال لإعادة تشغيل الشركة، التي قررت الوزارة تجميد العمل بها، غدًا أو السبت المقبل.

وأشار سالم إلى أن التفاوض مع العمل لا يشمل أي تغييرات في نسبة الأرباح المقررة للعاملين، وأن الأرباح تم اعتمادها وفقًا للقانون، ولا يمكن تغييرها.

وتفجرت الأزمة، بسبب انخفاض قيمة أرباح العاملين في الشركة عن العام المالي الماضي، مقارنة بما كانوا يتقاضوه سابقًا، نتيجة تطبيق تعديلات قانون قطاع الأعمال العام الذي نشر في الجريدة الرسمية قبل أشهر.

وتغيرت طريقة الحساب الأرباح للعاملين في شركات قطاع الأعمال بعد تعديل قانون قطاع الأعمال العام الماضي، لتوزع بنسبة تتراوح بين 10 و12% كحد أقصى من أرباح الشركة على العاملين، بدلا من ألا يقل نصيب العاملين في الأرباح عن 10% ولا يجوز على ألا يزيد على مجموع الأجور السنوية الأساسية.

وستتأثر العملية الإنتاجية لشركة سيد نتيجة إغلاق الشركة، حيث يبلغ حجم الإنتاج اليومي نحو 3 ملايين جنيه، لكن عضو مجلس الإدارة قال إن هذا التراجع يمكن تعويضه حال العودة للعمل، سواء بزيادة الورديات أو زيادة الطاقة الإنتاجية.

قررت وزارة قطاع الأعمال العام، تجميد العمل في شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد" التابعة للشركة القابضة للأدوية اعتبارًا من 17/10/2021 ولحين إشعار آخر.

وقالت الوزارة في بيان الأحد الماضي، إن قرار تجميد العمل مؤقت وجاء حفاظًا على أصول الشركة بعد امتناع العاملين عن العمل و تجمهرهم أمام مقر الإدارة.

ووفقا لبيان الوزارة، امتنع العاملون عن العمل إضافة إلى التجمهر أمام مبنى إدارة الشركة خلال الأيام الماضية.

وقالت الوزارة، إن الجمعيات العامة للشركات قد قررت صرف الحد الأقصى لنصيب العاملين في الأرباح والمقدرة بـ 12% من أرباح الشركة، وذلك وفقًا لقانون قطاع الأعمال العام وتعديلاته.