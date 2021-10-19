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مساعد وزير المالية: ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة أقل من ضريبة الأفراد والشركات

11:59 ص الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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كتبت-منال المصري:

تصوير: هاني رجب:

قالت الدكتورة شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، إن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المدرجة في البورصة أقل من الضرائب المطبقة على الشركات والأفراد وغير طاردة سواء في دخول شركات جديدة لسوق المال ولا تسبب خروج الشركات المقيدة حاليا.

وأوضحت في كلمتها في القمة السنوية لأسواق المال تحت عنوان "سوق المال وطموحات الجمهورية الجديدة"، أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات في البورصة تبلغ 10% مقارنة بضريبة تصل على الشركات المساهمة تصل إلى 25% أو الأفراد 22.5% مما يعكس مراعاة وزارة المالية للشركات المقيدة في البورصة والأقرب لمبدأ العدالة الضريبية.

وأضافت شيرين، أن الضريبة ليست ضريبة جديدة وليدة الآن، بل سيتم تفعيلها العام المقبل 2022 بعد تجميدها خلال الفترة الماضية.

وقللت الشرقاوي من مخاوف تأثير تفعيل الضريبة على خروج الشركات المقيدة من البورصة، مدللة على ذلك أنه وقت تفعيل الضريبة في 2014 لمدة 6 شهور شهد سوق المال دخول شركات جديدة وليس العكس.

وأكدت الشرقاوي، أن الحكومة تساعد في تنشيط سوق المال من خلال طرح شركات جديدة.

وجاءت الجلسة الأولى بحضور محمد ماهر،رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية.

شيرين الشرقاوي وزير المالية وزارة المالية البورصة الجمعية المصرية للأوراق المالية

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