أسعار الدواجن تواصل الارتفاع والكيلو يسجل 36 جنيها بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن البيضاء ارتفعت اليوم بنحو جنيه واحد للكيلو.

وأضاف أن سعر كيلو الدواجن سجل بالمزرعة نحو 30 جنيهًا ليباع بالأسواق بين 35 و36 جنيهًا.

وأشار إلى أن سعر كرتونة البيض ارتفع بنحو جنيه، مقارنة بأسعار أمس لتسجل سعر كرتونة البيض بالأسواق نحو 53 جنيهًا.

وتوقع السيد، أن تستمر الأسعار مرتفعة حتى نهاية فصل الشتاء بسبب زيادة التكلفة على المربين في فصل الشتاء.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.