بعد أن قفزت ألف جنيه للطن.. لماذا ترتفع أسعار الحديد في مصر؟



كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الحديد في مصر بقيمة بين 800 جنيه وألف جنيه للطن أمس الأحد بالأسواق، وفقا لمتعاملون بسوق حديد التسليح تحدثوا لمصراوي.

وأعلنت شركة الجارحي للصلب ارتفاع سعر طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع إلى 15250 جنيهًا، بزيادة قدرها ألف جنيه، بحسب قول أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية.

وأضاف الزيني، أن شركتي الجيوشي وبشاي للصلب أعلنت اليوم زيادة سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع 800 جنيه للطن بالأسواق.

وزاد سعر طن الحديد بشركة بشاي إلى 13421 جنيهًا، كما زاد سعر طن الحديد بشركة الجيوشي للصلب إلى 15 ألف جنيه، بحسب الزيني.

وقال الزيني، إن باقي مصانع الحديد لم تعلن الأسعار بالأسواق، مشيرا إلى أنه يتوقع زيادة الأسعار بنحو ألف جنيه.

سبب الزيادة

قال محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن سعر الحديد بالسوق المحلي ارتفع بسبب زيادة سعر الخردة بالبورصات العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة للحديد بنسبة 50% في ثلاثة أسابيع فقط، وتسبب ارتفاع الطلب وتعثر خطوط الإمداد وسياسة المناخ في ارتفاع مؤشر أسعار الحديد الخام إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية، ارتفع سعر طن الخردة بالبورصات العالمية إلى 492 دولارًا أمس الأحد مقابل 440 دولارًا بداية الشهر الجاري، بزيادة قدرها 52 دولارًا للطن.

كما زاد سعر طن البليت أمس إلى 730 دولارًا مقابل 630 دولارًا بداية الشهر الجاري، بزيادة قدرها 100 دولار للطن، وفقا لبيانات الغرفة.

وهو ما اتفق معه في القول أيمن العشري رئيس مجلس إدارة شركة حديد العشري، قائلا إن ارتفاع أسعار الخامات بالبورصات العالمية أدى إلى ارتفاع أسعار الحديد بالسوق المحلي أمس.

وأضاف حنفي، أن الزيادة بسعر الطن بالسوق المحلي مناسبة وغير مبالغ فيها بعد الزيادة الكبيرة بسعر الخامات بالبورصات العالمية.

وذكر العشري، أن المصانع رفعت السعر لتواكب الزيادة التي حدثت بالبورصات العالمية وليس لتعظيم الأرباح، مشيرا إلى أن سوق الحديد يسوده الركود بحركة البيع والشراء منذ عدة أشهر.

وأضاف العشري، أن ارتفاع البليت والخردة أثرا على سعر الحديد بالبورصات العالمية، إذ يحدد سعر الحديد بالسوق المحلي وفقا للسعر الحالي للخام بالبورصات.

وقال حنفي، إنه لا يمكن توقع هل من الممكن حدوث ارتفاع في أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا متوقع على السعر بالبورصات العالمية.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.