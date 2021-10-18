البورصة: بدء التداول على سهم إي فاينانس الأربعاء المقبل

جمعت 5.8 مليار جنيه.. بدء التداول على سهم إي فاينانس الأربعاء المقبل

كتبت – شيماء حفظي:

قالت البورصة المصرية، في بيان اليوم الاثنين، إنه سيتم التداول على سهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، خلال جلسة بعد غد الأربعاء.

وأوضحت البورصة، أنه تم تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم الشركة اليوم.

وطرحت الحكومة حصة تصل إلى 26.1% من رأس مال الشركة، بعدد أسهم 417.8 مليون سهم، بسعر 13.98 جنيه للسهم على شريحتين (عام و خاص) وبقيمة إجمالية 5.84 مليار جنيه، وفقا للبيان.

وبلغت نسبة الطرح العام 1.61% من رأسمال الشركة، وبما يعادل نحو 6.17% من عدد الأسهم المطروحة 25.8 مليون سهم، وبلغ عدد أسهم الطرح الخاص 392 مليون سهم، بنسبة 93.83% من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 24.5% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.

وسيتم التداول، خلال جلسة الأربعاء، دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال تلك الجلسة فقط ويكون سعر الفتح (السعر المرجعي) هو سعر تنفيذ الطرح البالغ 13.98 جنيه للسهم وعلى أن يتم التداول اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية.

ويتم إدراج السهم ضمن القائمة ( أ ) المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة على الأوراق المالية المدرجة بها اعتبارا من يوم 21 أكتوبر 2021.

فى ضوء ما تضمنته نشرة طرح أسهم الشركة بشأن آلية استقرار سعر السهم فى السوق عقب تنفيذ الطرح يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يومًا تبدأ من أول جلسة تداول على أسهم الشركة بعد تنفيذ الطرح (من يوم /20 10/ 2021 إلى يوم 18 / 11 /2021) يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام ( 13.98 جم/سهم).

ووفقا للبيان، يحق للمساهمين المشترين فى الطرح العام فقط راغبى البيع بإيداع أوامر لعدد الأسهم المخصص لهم فقط من خلال الطرح العام فى تاريخ تنفيذه فى البورصة ووفقاً لكشف حساب صادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى وذلك من خلال شركات السمسرة المرخص لها طوال هذه المدة، ويشترط في الأسهم التي يتم عرضها للبيع أن تكون هي المشتراة من خلال الطرح العام والتي تم الاحتفاظ بها أو المتبقية منه ويحظر على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع إلا بعد التحقق من ذلك وفقا لبيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه من شركة مصر للمقاصة حيث لن يسمح بقبول أوامر بيع الأسهم التي تم شرائها من السوق المفتوح.

و في نهاية مدة الحساب سوف يتم تنفيذ الأوامر المودعة من راغبى البيع والتي تتفق مع الشروط الواردة بهذا البند والتي لم يتم سحبها خلال المدة المشار إليها.

وتأسست الشركة في عام 2005، كشركة مصرية متخصصة في تطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية، وهي أحد عمالقة قطاع التكنولوجيا المالية، والتي تحتكر القطاع المالي الحكومي بشكل شبه كامل.