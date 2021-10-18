حصلت على إجازة ولم تدفع.. كيف تسدد مديونيتك التأمينية بالتقسيط؟

كتبت-ياسمين سليم:

منعت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات، الموظفين من تجديد إجازاتهم سواء التي تكون للعمل بالخارج أو الإعارة الخارجية أو الإجازة الخاصة، قبل سداد جميع المستحقات التأمينية عن مدد الإجازات السابقة.

وهذا يعني أنه إذا كنت قد حصلت على إجازة من عملك ولم تسدد الاشتراكات التأمينية التي عليك خلال مدة الإجازة فإن جهة عملك لن تسمح لك بتجديد الإجازة قبل سداد المديونية السابقة، وهذا الأمر ضمن البنود الجديدة في قانون التأمينات والتي لم يكن معمولًا بها في الماضي.

وتمنح الإجازة للموظف، مقابل سداد نسبة اشتراكاتهم التأمينية ونسبة صاحب العمل.

وفي حال تعثر المؤمن عليه في السداد، تسمح اللائحة التنفيذية للقانون، بتقسيط المديونيات التأمينية التي على المؤمن عليه.

ما ضوابط تسديد المديونيات؟

يشترط أولًا أن يعود المؤمن عليه للعمل، حتى يمكن لهيئة التأمينات خصم القسط من أجر المؤمن عليه، بجانب نسبة الاشتراك المقررة عليه.

وتحدد قيمة القسط على أساس سن المؤمن عليه من أول الشهر التالي لتاريخ عودته للعمل أو الشهر التالي لإبداء رغبته في تقسيط المديونية.

يلتزم صاحب العمل بخصم القسط وسداده إلى هيئة التأمينات في المواعيد الدورية اعتبارًا من الشهر التالي لعودة الموظف للعمل أو إبداء رغبته في التقسيط.

ويجيز القانون تقسيط هذه المديونيات على 5 سنوات في حال كانت قيمة القسط تجاوز ربع أجر الموظف.

وقالت اللائحة التنفيذية إن "كافة الجهات تلتزم بعدم تجديد الإجازة الخاصة للعمل بالخارج أو الإعارة الخارجية بدون أجر أو الإجازة الخاصة لغير العمل التي أبدى المؤمن عليه الرغبة في الاشتراك عنها، قبل سداد جميع مستحقات الهيئة عن مدد الإجازات السابقة على التجديد".